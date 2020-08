Operação Lei Seca do Detran-BA faz 80 mil abordagens durante a pandemia

Entre os meses de março e julho, a Operação Lei Seca do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) realizou 392 blitzes em Salvador e região metropolitana e municípios do interior, com medidas de prevenção à Covid-19.

O teste de alcoolemia foi aplicado somente em condutores que apresentavam estado de embriaguez, para reduzir a utilização do bafômetro. Mais de 10 mil motoristas fizeram o teste, com 786 enquadrados na Lei Seca e 12 encaminhados à delegacia pelo crime de trânsito.

No período, o Detran-BA abordou 48.107 pessoas e 32.007 veículos, em ações que tiveram a participação da Polícia Militar. Houve 11.369 autuações, com 2.515 veículos irregulares retirados de circulação. Na checagem da documentação, 1.076 carteiras de habilitação e 309 certificados de licenciamento foram recolhidos pelo órgão.

De acordo com o coordenador de Fiscalização do Detran-BA, Márcio Santos, a operação vai continuar, com o objetivo de garantir a segurança no trânsito para as pessoas que não podem ficar em casa durante a pandemia. “ Mesmo nesse momento difícil de crise sanitária, muitos condutores ainda insistem em não respeitar as regras. Por isso, não podemos deixar de coibir as ações dos infratores, para evitar acidentes e dar tranquilidade aos cidadãos que precisam sair de casa para trabalhar ou ir ao médico”.

Por | Ascom AsseDETRAN-BA