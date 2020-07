Operação na BA tem suspeito morto, prisão em flagrante e 18 mandados cumpridos

Dezenove pessoas foram presas e um homem morreu durante operação conjunta da Secretária de Segurança Pública (SSP-BA) e do Ministério Público Estadual (MP-BA), deflagrada na manhã desta terça-feira (28), para localizar foragidos da Justiça suspeitos de participação em homicídios, tráfico de drogas e assaltos na Bahia.

Segundo a SSP-BA, foram cumpridos 18 mandados de prisões, em Salvador e cidades do interior da Bahia. Além disso, uma prisão em flagrante foi realizada.

Na capital, os mandados foram cumpridos nos bairros de Arenoso, Cosme de Farias, Federação, Paripe, Pirajá, Plataforma, São Cristóvão, Sussuarana, Tancredo Neves e Uruguai. Em Tancredo Neves, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12, tabletes de maconha e uma balança com os presos.

No bairro de Sussuarana, uma pistola austríaca, carregador, munições, colete balístico, porção de maconha, balança e embalagens plásticas estavam com um homem suspeito de participação no tráfico. Ainda de acordo com a SSP-BA, ele atirou quando viu as guarnições, mas acabou atingido no confronto. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a SSP-BA, duas pessoas que não tinham mandados acabaram localizadas na operação. No bairro de São Cristóvão um homem tentou fugir, mas foi alcamçado. Ele estava com uma arma de fogo e porções de drogas.

Já no interior, os mandados foram cumpridos em Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Jacobina, Itapetinga e Porto Seguro.

Policiais militares e civis, além de equipes da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP, atuaram na operação, que teve apoio do Centro de Apoio Operacional Criminal (Caocrim), do Centro de Apoio Operacional da Segurança Pública e da Defesa Social (Ceosp), do Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência (CSI), com a colaboração da Controladoria Geral da União (CGU).

Fonte | G1Bahia