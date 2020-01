Oportunidade de emprego – Multimarcas

A empresa [Multimarcas], volta a procurar por profissionais. Atuando na região por décadas, possuí uma filial na cidade de Itamaraju, que está localizada na Rua presidente Kennedy, nº 34 no centro.

Neste início de 2020 a empresa busca contratar 06 profissionais para desenvolverem tarefas de vendedores. Mas 03 das vagas tem como preferência pessoas do sexo feminino com idade de até 25 anos, interessados poderão obter mais informações no endereço acima listado ou telefone (73) 3294-1327, ou enviar seu currículo para o e-mail [email protected]