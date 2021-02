Os itamarajuenses se despedem de “MENDONÇA OFICIAL DE JUSTIÇA”

AÉLIO DOS SANTOS MENDONÇA é um itamarajuense conhecido e querido por muitos na cidade. Na sua história de vida, registra uma passagem pela Polícia Militar da Bahia, tendo ingressado na Corporação no ano de 1983, nos tempos em que a polícia militar ainda usava farda azul petróleo.

Na Polícia Militar, chegou a trabalhar no serviço de rádio-patrulhamento da cidade de Itamaraju com muitos dos policiais da velha guarda, na luta contra a criminalidade daquele tempo. Entretanto, na segunda metade da década de 80, pediu baixa da Corporação em razão de ter sido aprovado em outro concurso público na Justiça Estadual.

No fórum local, trabalhou por mais de trinta anos como oficial de justiça. Embora tenha se afastado da atividade policial militar, o nome de guerra “Mendonça” o acompanhou na sua vida, e como era conhecido na comunidade. Era um fluminensista roxo e apaixonado por motos, motivo pelo o qual era integrante de clube de motocisclitas e participava de encontros pelo Brasil. Seu jeito sério escondia uma pessoa de um grande coração, um grande pai, um grande irmão, um amigo dos dos amigos.

“Mendonça”, nos últimos meses, vinha enfrentando vários problemas de saúde, inclusive vinha se recuperando de uma cirurgia do coração feita recentemente. Com o agravamento do seu quadro, estava internado no Hospital Sobrasa, em Teixeira de Freitas, onde não resistiu e veio a falecer nesta noite, deixando esposa (Kátia Simone), três filhos (Ewelyn, Sthefhen e Alana) e três netos (Miguel, Ashiley e Daniel).

Cumpriste bem a sua missão terrena, grande Mendonça. Siga em paz! Nossa solidariedade aos seus familiares e amigos. Que Deus conforte a todos!

Texto | Sidney Oliveira