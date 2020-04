Pandemia ultrapassa 2 milhões de infectadas com coronavírus, número de curados é superior 500 mil

O total de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus em todo o mundo ultrapassou 2 milhões nesta quarta-feira (15), de acordo com o monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkins. O país com mais casos segue sendo os Estados Unidos, com mais de 610 mil infectados e quase 27 mil mortes.

O número de óbitos em todo o planeta ultrapassou os 130 mil. Entretanto, mais 500.000 (meio milhão) se recuperaram e estão curadas após contraírem Covid-19.

No Brasil, o Ministério da Saúde registra mais de 26 mil infectados e 1.590 mortes. A maior parte dos casos se concentra no estado de São Paulo, mas o numero de curados ultrapassa 14 mil casos.

Os primeiros casos da doença foram detectados em dezembro passado em Wuhan, na China. Desde este momento até o registro do primeiro milhão de casos, no início de abril, se passaram quase cinco meses. Porém, o segundo milhão de casos foi contabilizado em apenas 13 dias.