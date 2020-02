Pane elétrica provoca incêndio em carro em Eunápolis

Um carro pegou fogo após apresentar pane elétrica no km 722 da BR-101, município de Eunápolis, no início da noite de quarta-feira (26). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fogo começou na parte dianteira do veículo. As chamas logo consumiram todo o automóvel.

O motorista conseguiu parar no acostamento ao notar a presença da fumaça. Ele ainda tentou apagar o fogo com o extintor que estava no interior do carro, mas não conseguiu evitar o incêndio.

As chamas consumiram todo o veículo, que ficou destruído

O veículo, conforme a informação, ainda desceu desgovernado na rodovia e capotou fora da pista.

O condutor havia saído de Itabela, onde mora, para fazer compras em um hipermercado em Eunápolis.

O carro modelo Palio ficou completamente destruído. A seguradora do veículo já foi acionada.

Por | Radar 64