Peritos voltam ao trabalho em 9 agências do INSS na Bahia

Médicos peritos retomaram nesta terça-feira (22) o atendimento presencial em nove agências do INSS na Bahia. O anúncio da volta às atividades foi feito na noite desta segunda (21) pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP). Na Bahia, retornam as unidades do Bonfim, Itapuã, Mercês e da Rua Odilon Dórea (Brotas), todas elas em Salvador. Fora da capital baiana, voltam as agências de Teixeira de Freitas, Itamaraju, Ipiaú, Ilhéus e Barreiras.

A decisão foi tomada após a realização de vistorias em 108 agências do INSS, consideradas aprovadas pelo órgão previdenciário. Em todo o Brasil, 87 unidades retomam o atendimento presencial já a partir de hoje. Veja aqui a lista completa das agências liberadas. “Os colegas que estão lotados nas 21 APS consideradas inaptas deverão se manter em trabalho remoto por risco sanitário à vida do servidor e do segurado”, ressaltou a ANMP em nota.

A associação afirma que manterá mais vistorias nesta terça e enviará ao Secretário de Previdência a lista das 21 agências inaptas, com as “pendências presentes em todas as vistorias para a devida solução caso a caso”. “Solicitamos que a Secretaria de Previdência não ameace os servidores lotados nas agências consideradas inaptas sob pena de responsabilização pessoal e funcional de quem der causa as ameaças por violação as leis 13.869/19 e 13.979/20”, finalizou a ANMP.

Nesta segunda, em mais um dia do impasse entre Previdência e peritos médicos federais, a maioria dos segurados com horário agendado voltou para casa sem atendimento do INSS. De acordo com a Secretaria de Previdência e Trabalho, das 100 agências com perícia médica que estavam com a agenda aberta desde a última quinta (17), 57 realizaram o atendimento.

Foram 1.376 perícias presenciais feitas por 149 médicos. Número bem abaixo do esperado pela Previdência, que convocou 486 profissionais. O órgão não informou a quantidade de perícias que estavam agendadas. Estão dispensados do retorno presencial peritos em grupo de risco ou com filhos em idade escolar.

A ANMP afirma que iniciou as vistorias para confirmar se as agências liberadas pelo INSS têm condições de segurança e higiene para atender aos segurados, mas não detalhou os resultados. A associação afirma que irá liberar os peritos na medida em que confirmar que as agências estão aptas.

