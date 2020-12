Pesquisadores descobrem pau-brasil gigante de 600 anos no sul da Bahia

Pesquisadores descobriram uma árvore pau-brasil de cerca de 600 anos e com proporções inéditas no sul da Bahia. A descoberta, realizada pelo botânico Ricardo Cardim e pelo mateiro e empreendedor Alex Vicintin, foi divulgada no sábado (05), pelo jornal Estadão, mas aconteceu no último dia 22.

Conforme a publicação, Cardim já havia realizado pesquisas de árvores gigantes em toda região da Mata Atlântica desde 2016. Contudo, em novembro, um guia relatou a existência de uma árvore maior do que as que já tinham sido registradas. Ele ainda informou que apenas um homem da comunidade sabia o caminho para chegar até o remanescente da espécie.

Ao chegarem no local, Cardim e Vicintin se depararam com uma árvore imensa de 7,13 metros de diâmetro, quase 40 metros de altura e com ‘rugas’ que revelam uma idade estimada em 600 anos. O local exato onde o pau-brasil foi encontrado não foi divulgado pela publicação.

Fonte | Bahia.ba

Foto Carla Oliveira – ICMBio