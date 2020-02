PMs de Itamaraju sofrem acidente em estrada vicinal que dá acesso ao Povoado de Corumbau

Policiais Militares do município de Itamaraju sofreram acidente de trânsito após perderem o controle da direção e capotarem o veículo que estavam no início da tarde desta sexta-feira (21).

O acidente ocorreu na estrada vicinal que liga o distrito de Guarani, ao Povoado de Corumbau, área pertencente ao município de Prado.De acordo com informações, os policiais seguiam para atender ao plantão nos festejos de Carnaval, da Operação Verão.

Ainda de acordo com relatos, o veículo capotou por várias vezes, e os soldados ficaram presos entre os bancos do veículo onde aguardaram por socorro, que foi realizado por transeuntes que passavam na localidade.

Os Pms não tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o Povoado de Corumbau, onde receberam atendimento de um médico na localidade. Eles deverão seguir para o município de Itamaraju nas próximas horas para a realização de mais exames detalhados. Apesar do susto, os PMs passam bem.

O veículo que eles estavam, um Fiat Pálio, de cor prata, ficou com as quatro rodas para cima e deverá ser retirado do local por uma empresa de guincho da região.