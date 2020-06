Polícia apreende mais de R$ 100 mil; homem não explicou origem

Mais de R$ 110 mil em espécie foram apreendidos pela Polícia Civil, na última quarta-feira (24), na BR-367, a três quilômetros do centro de Eunápolis.

Segundo a polícia, as notas estavam embrulhadas em um pacote e escondidas no bagageiro de uma moto Biz, cor vermelha. O condutor do veículo, Cristiano Alves de Assis, 34 anos, não explicou a origem do dinheiro.

A polícia informou que o suspeito foi abordado em uma ação de rotina, já que ele tinha passagem por tráfico de drogas e levava uma mochila nas costas.

Cristiano foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Delegacia Territorial e deve prestar depoimento nas próximas horas.

O dinheiro, conforme a polícia, será depositado em uma conta judicial, à disposição da Justiça e vinculado ao inquérito que investigará a sua origem.

Fonte| Radar64