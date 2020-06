Polícia civil de Itabuna apreende arma, munições, drogas e identifica suspeito de homicídio

Diligências realizadas, na quinta-feira (25), por equipes da Delegacia de Homicídios (DH), de Itabuna, com o objetivo de elucidar a morte de Hugo Nascimento dos Santos, resultaram na apreensão de armas, drogas e munições, além da identificação de um dos suspeitos de cometer o crime.

Uma pistola calibre 380, além de cartuchos e munições de diferentes calibres, sete papelotes de cocaína, 16 buchas de maconha e R$115, em espécie, foram apreendidos no bairro de Nova Califórnia.

No imóvel improvisado, ainda foram encontrados os documentos de um dos suspeitos do homicídio, que empreendeu fuga ao perceber a chegada dos policiais. Buscas estão sendo realizadas, com o objetivo de localizar esse homem e os demais envolvidos no crime, ocorrido no dia 24 de junho.

O material apreendido seguirá para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser submetido à perícia.

Por | Ascom PC