Polícia elucida crime de feminicidio em Posto da Mata

A Polícia Civil de Nova Viçosa juntamente com a Polícia Militar prenderam, na manhã desta quinta-feira (19) de dezembro o principal acusado do feminicidio ocorrido em Posto da Mata. As Polícias realizaram levantamentos e conseguiram identificar o autor do homicídio ocorrido nesta madrugada em uma casa que estava em construção no Bairro Bahia dos Anjos.

Foi identificado como autor do crime o VANDINILSOM CARVALHO DE SOUZA vulgo “ZOI”. As equipes de policiais identificaram a casa onde o autor do feminicídio estava escondido, aguardando que fosse levado até ele as suas roupas, pois pretendia fugir para o Estado do Rio de Janeiro.

As equipes de policiais cercaram a casa e conseguiram surpreender o autor, sem que o mesmo tivesse oportunidade de qualquer tipo de reação.

O acusado levou os policiais até sua residência onde mostrou a faca utilizada para a pratica do crime, bem como a bermuda que o mesmo usava no momento e que estava com respingos de sangue da vitima.

Informou que a motivação do crime deve se ao fato de que este mantinha um relacionamento com a vítima VANUSA SILVA LIMA, 15 anos, há aproximadamente seis (06) meses, embora tivesse uma companheira que estava grávida. Alegou que a vitima estava ameaçando de contar tudo para a sua companheira.

Relata que na noite do crime esteve em companhia da vítima tomando algumas doses de cachaça em um bar localizado no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Que em seguida convidou a vítima para terem relações sexuais e após fumarem um cigarro de maconha, foram para uma construção existente nas proximidades.

Mantiveram relações e após o ato sexual, o acusado mandou que a vitima o esperasse naquele local pois iria em casa (mora bem perto do local) buscar um isqueiro para acender outro cigarro de maconha. Que além do isqueiro trouxe uma faca, e após fumarem o cigarro, o acusado disse que sem nada falar passou a desferir facadas contra a vítima, e depois com um pedaço de madeira bateu na cabeça da vitima, que desfaleceu. Que após o crime, foi para a casa dos pais e hoje pretendia fugir para o RJ.

O acusado foi autuado em FLAGRANTE, por pratica do crime de feminicídio art. 121 § 2º VI do C.P.B.

Fonte | Delegado Marco Antonio