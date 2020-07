Polícia incinera quatro toneladas de drogas em Jequié

Equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da 1ª Delegacia Territorial (DT), de Jequié, incineraram, na quinta-feira (9), quatro toneladas de drogas apreendidas durante ações das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, naquela região, durante o ano de 2019.

Entre as drogas incineradas estão maconha, crack e cocaína. De acordo com o titular da 1ª DT/Jequié, Moabe Macedo, as apreensões resultaram em prisões e indiciamentos de criminosos. “Tivemos líderes de quadrilhas de tráfico presos e grupos criminosos desarticulados, a partir destas apreensões”, comentou.

Além dos policiais civis, representantes do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e da Vigilância Sanitária de Jequié acompanharam a incineração dos entorpecentes.

Por | Tony Silva – Ascom PC