Polícia Militar e Agentes da Vigilância Sanitária de Prado fazem rondas noturnas para que Decreto seja cumprido

Com o objetivo de fiscalizar estabelecimentos que estejam descumprindo o decreto do toque de recolher, o departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde de Prado, em parceria com a Polícia Militar, tem realizado rondas noturnas nos bairros da cidade.

“Estamos intensificando as fiscalizações de combate à Covid-19 em nosso município. A fiscalização noturna acontece com o propósito de verificar estabelecimentos que estejam descumprindo o decreto do Governo do Estado da Bahia, bem como o decreto municipal”, explica a coordenadora da Vigilância Sanitária, Luane Gioster Ramos.

Durante as fiscalizações noturnas, estão sendo fechados bares, lanchonetes e restaurantes que não estejam cumprindo os decretos.

Além disso, são repassadas as orientações e adequações necessárias ao funcionamento desses estabelecimentos, como uso de máscara obrigatório por todos os colaboradores e uso do álcool gel para higienização das mãos.

Por ASCOM / Prefeitura Municipal de Prado