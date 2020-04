Polícia Militar prende dupla com drogas na zona rural de Coroa Vermelha

Dois jovens foram presos em flagrante com droga, no em acampamento no distrito de Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabrália, na última segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, também foram apreendidos no local material utilizado para fracionar, pesar e embalar droga.

Tiago Conceição, de 18 anos, e um adolescente, de 14 anos, foram localizados a partir de denúncias que apontaram que uma área da localidade, conhecida como “Prainha”, era frequentada por criminosos. Parte do grupo fugiu.De acordo com a polícia, Tiago e o adolescente foram cercados e não conseguiram escapar.

Foram encontrados 44 papelotes e três tabletes de maconha, 69 pedras de crack, além de duas facas, um facão, um serrote, uma balança de precisão e material utilizado para embalar a substância entorpecente.

Tiago, que, segundo a polícia, já era suspeito de envolvimento com o tráfico e roubo, foi autuado por tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menor. O adolescente foi liberado com a presença dos responsáveis.

