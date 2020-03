Polícia Militar prende suspeito de autoria do homicídio nos fundos de escola

Na noite de segunda-feira (02), averiguando uma denúncia, uma guarnição do PETO da 87ª Companhia Independente de Polícia Militar prendeu, no Terminal Rodoviário de Teixeira de Freitas, uma pessoa do sexo masculino, oriunda da cidade de Itamaraju, que tentava embarcar em um ônibus para Vitória/ES, após envolvimento em prática delituosa.

A pessoa presa é apontada como autora do homicídio ocorrido na noite anterior em Itamaraju, praticado com o emprego de arma de fogo e que teve como vítima um menor de idade, com o corpo sendo localizado nas primeiras horas da manhã, na área externa de uma escola do município. O preso confessou o crime, justificando a existência de um desentedimento com o seu desafeto. Informou ainda que a arma utilizada no crime foi alugada pelo valor de 500,00 junto a uma pessoa da cidade.

Com o suspeito, foram apreendidas 10 munições de revólver calibre .38 e uma porção de droga conhecida como cocaína, além de um aparelho de telefonia móvel e a quantia de R$ 43,00 em espécie. O material apreendido foi apresentado juntamente com o preso na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

Por | 43ª CIPM