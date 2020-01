Polícia recupera carne de gado avaliada em mais de R$60 mil

Equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) elucidaram, na manhã desta sexta-feira (17), o furto de 21 cabeças de gado Nelore, avaliados em R$ 60 mil, ocorrido na zona rural da cidade de Itapetinga, no dia 15 de janeiro.

De acordo com o coordenador regional da 21a Coorpin/Itapetinga, delegado Roberto Júnior, o gado foi levado para um frigorífico em Vitória da Conquista, onde foi abatido e teria sua carne comercializada naquela região.

A polícia identificou dois autores do furto, bem como um caminhoneiro que transportou o gado até Conquista e o dono de um açougue que comprou o gado furtado.

As investigações conduzidas em conjunto com a 10a Coorpin/Conquista e DT/Itapetinga, revelaram que o açougueiro falsificou um documento para justificar a origem dos animais e conseguir abatê-los em um frigorífico de Conquista.

Ele e o caminhoneiro vão responder por falsidade ideológica e receptação. Outros três criminosos participaram do furto e são procurados. A carne recuperada durante a ação policial foi restituída ao proprietário dos animais.

