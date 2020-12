Policial Militar da 43ª CIPM/Itamaraju é promovido à graduação de sargento

Na manhã desta sexta-feira (11), aconteceu no 13.º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, em Teixeira de Freitas, a formatura do Curso de Formação de Sargentos, que teve entre os formandos o policial militar Demetro Lago de Souza, pertencente aos quadros da 43ª CIPM/Itamaraju.

O Sargento Demetro ingressou como soldado na Polícia Militar da Bahia, no ano de 1997, e possuia a graduação de Cabo antes dessa promoção, que se deu através de ato do Coronel PM Anselmo Brandão, comandante geral da PMBA. Desde o início da sua carreira, o militar em questão, que é natural de Prado, serve na 43ªCIPM, unidade qual conta com bons serviços prestados ao longo desses anos.

Sua promoção à graduação de Sargento está sendo muito comemorada pelos colegas de unidade. Uma comissão de representação da 43ªCIPM, tendo à frente a Major Kelly Ravani, esteve prestigiando a solenidade da formatura e desejando bons votos ao militar nessa nova fase da sua carreira.

Por | 43ª CIPM