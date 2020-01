Por que ter mais de um cartão de crédito pode ser um bom negócio?

As pessoas estão aprendendo a cuidar de suas finanças pessoais. E com isso, estão tendo mais controle sobre os seus gastos, principalmente no cartão de crédito. Pode parecer estranho, mas saiba que adquirir um novo cartão de crédito pode ser vantajoso? Isso mesmo! Ter mais que um cartão pode ser um bom negócio.

Antes de tudo, é preciso ter em mente que o cartão de crédito não oferece apenas o risco de endividamento e o descontrole financeiro. Se bem usado, o cartão de crédito pode trazer bons benefícios e se você tiver mais de um cartão, esses benefícios podem se tornar ainda mais vantajosos.

Quais são os principais motivos para ter mais de um cartão de crédito?

O cartão de crédito pode ser um forte aliado na organização das nossas contas. Além do mais, com os cartões atuais é possível acompanhar os gastos pelo aplicativo, o que aumenta o controle das finanças. Confira abaixo quais são os principais motivos para ter mais de um cartão de crédito na carteira:

Facilidade para quem possui o salário dividido no mês

Atualmente, muitas empresas não pagam mais os seus funcionários em uma única cota no início do mês. E com o aumento do número de freelancers, isso tem deixado de acontecer em várias situações.

Muitas pessoas já possuem o seu salário mensal fracionado em quinzenas ou semanas. Com isso, ter mais de um cartão de crédito pode facilitar o pagamento das compras do mês. Com dois cartões de crédito, por exemplo, você pode ter duas datas de vencimento diferentes.

Digamos que você recebe o salário em duas parcelas, uma a cada quinzena do mês. Você pode aproveitar os dois cartões para colocar as datas de vencimento de cada um deles, em datas próximas ao recebimento das partes do seu salário.

Assim, você não acumula muitas contas em um único cartão. Com o fechamento de faturas entre 7 e 10 dias antes do vencimento, você também pode programar as suas compras para pagar somente no mês seguinte, dividindo os gastos e equilibrando melhor suas contas.

Recompensas e programas de relacionamento

Outro bom motivo para ter mais de um cartão de crédito são os programas de relacionamento e as possíveis recompensas. Com mais de um cartão, você acaba dobrando o seu número de benefícios.

Cada operadora de cartão possui seus próprios parceiros e oferecem recompensas de acordo com regras específicas. Assim, você pode optar por cartões que tenham programas que se complementem e aproveitar todos os seus benefícios.

Para dar um exemplo, você pode ter um cartão de crédito que ofereça um bom programa de relacionamento para viagens, assim você pode acumular milhas e trocar por passagens aéreas e hospedagem. Da mesma forma, você pode usar outro cartão para receber cashbacks na compra em parceiros.

Com mais cartões, você pode dobrar o seu número de recompensas mensais, de acordo com o seu volume de compras. Também ficará muito mais fácil planejar as compras para conseguir as recompensas desejadas por você.

Pode ser útil em imprevistos

Ter mais do que um cartão de crédito pode ajudar bastante em certos imprevistos. Em casos de roubo ou furto e de perda de um cartão, você não precisará parar de comprar no crédito, basta utilizar o outro cartão.

Como muitas pessoas gostam de comprar somente no crédito para acumularem o valor das compras é pagá-las de uma só vez, ter mais de um cartão de crédito pode ser a garantia que você continue utilizando esse método de controle de gastos, caso aconteça algum imprevisto.

Assim, você não precisará recorrer ao débito ou ao dinheiro em espécie para realizar as suas compras. Geralmente, o cancelamento e a entrega da segunda via do cartão perdido ou roubado demoram uns dias para acontecer. Dessa forma ,você não precisa deixar de comprar na cartão ou passar no débito, as compras que você rotineiramente faz no crédito.

Divisão de gastos

Ter mais de um cartão de crédito pode lhe ajudar a dividir os seus gastos mensais. Você pode, por exemplo, deixar um cartão para gastos com lazer e compras, e outro cartão para gastos com necessidades diárias como comida, materiais de higiene e limpeza, entre outros.

Isso pode te ajudar a controlar os seus gastos mensais e lhe mostrar para onde está indo o seu dinheiro. Com mais um cartão, você também poderá ter mais facilidade para ajustar os limites, determinando valores que condizem com as possibilidades dos seus gastos mensais.

Viu como ter mais de um cartão de crédito por ser um bom negócio? O ideal é que você utilize os dispositivos para controlar melhor os seus gastos. E de quebra, você pode usá-los com inteligência para ganhar pontos ou fazer as compras necessárias para aproveitar as recompensas de diferentes parceiros nos programas de relacionamento das operadoras.