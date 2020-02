PORTO | Após provocar acidente, condutor embriagado é flagrado dormindo

Nos primeiros três dias da Operação Carnaval 2020, a PRF na Bahia já flagrou 163 condutores dirigindo alcoolizado. Já foram realizados mais de 5.000 testes com o bafômetro. A multa do motorista flagrado embriagado é de quase 3.000 reais e gera 7 pontos na CNH.

Na manhã de hoje (24) na BR 367 em Porto Seguro (BA), policias rodoviários federais flagraram um condutor embriagado dormindo dentro de um automóvel às margens da rodovia. Aos policiais ele confessou que cochilou e acabou saindo da pista.

Equipe da PRF realizava patrulhamento de prevenção de acidentes e na altura do quilômetro 41, visualizam um Siena, parado, na marginal da pista. De imediato, os policiais se aproximaram do carro e constataram que o condutor encontrava-se dormindo.

Durante a abordagem, os agentes conseguiram acordar o homem e verificaram que ele apresentava aparente estado de embriaguez. O motorista disse que cochilou e acabou saindo da pista.

Ele se recusou a fazer o teste com etilômetro (bafômetro), apesar de exibir fortes sinais de alteração da capacidade psicomotora para dirigir. Mesmo sem soprar o aparelho, o condutor foi autuado por recusa e a multa de 2.934,70 foi aplicada. A infração rende 7 pontos na carteira.

Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses. O veículo foi recolhido ao pátio contratado da PRF.

A PRF alerta sobre as consequências da combinação de álcool e volante e atua no policiamento ostensivo e preventivo, sendo priorizada a fiscalização de condutas de risco como ultrapassagens proibidas, alcoolemia ao dirigir, dentre outras, com foco na redução de acidentes.

Etilômetro passivo

O uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do órgão. Durante as abordagens, os policiais rodoviários federais farão uso do bafômetro passivo.

Em apenas alguns segundos o equipamento é capaz de detectar se o condutor fez uso ou não de álcool. Caso não seja constatada a presença de álcool, o aparelho acende uma luz verde e o policial libera o motorista. Se existir algum indício, ainda que mínimo, aparece uma luz amarela. Já a luz vermelha indica que, no local, há muito álcool, o que significa que o condutor, realmente, tem que ser parado e submetido ao teste de alcoolemia pelo bafômetro tradicional.

Além de dar celeridade para a fiscalização, o aparelho representa economia para a instituição, pois reduz os gastos com os bocais descartáveis.

