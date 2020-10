PORTO | Carros de luxo apreendidos em operação, viram viaturas da PM

Dois carros de luxo apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas em Porto Seguro, no sul da Bahia, viraram viaturas da Polícia Militar e vão servir ao 8º batalhão do município.

Os veículos foram cedidos pela Justiça de Porto Seguro, após um parecer favorável do Ministério Público da Bahia (MP-BA). Os dois carros foram apreendidos com criminosos.

As imagens dos veículos adesivados com as cores e a emblema da Polícia Militar viralizaram na internet e chamaram a atenção de moradores.

Por | G1