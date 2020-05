PORTO | Policial militar morre vítima de coronavírus

O coronavírus que é uma doença desrespeitada por muitas pessoas, vitimou fatalmente o militar Leonardo Batista da Conceição (36 anos), na cidade de Porto Seguro.

O militar foi internado no último dia 29 de abril, apresentando sinais de insuficiência respiratória, sendo colocado em tratamento na Unidade de Terapia Intensivade (UTI) do Hospital Luís Eduardo Magalhães, sua morte confirmada neste sábado (09).

As autoridades policiais sensibilizaram com a morte do militar, que pode ter sido infectado no município de Ilhéus, localidade com altas taxas de pacientes contaminados com COVID-19.

Um dos protocolos orientados pela OMS (Organização Mundial de Saúde) é a suspensão de velório, onde os corpos são colocados em caixões lacrados e enterrados imediatamente.