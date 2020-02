PORTO | PRF flagra Escort GL transitando na BR 367 com diversas irregularidades

Licenciamento atrasado, pneus desgastados, faróis queimados, luz indicadora e de posição inexistentes, parabrisa quebrado, foram algumas das infrações de trânsito notificadas. Para iluminar a pista, o condutor utilizava o sistema de lanterna do próprio celular.

Policiais rodoviários federais flagraram um veículo FORD/Escort GL transitando na rodovia com diversas irregularidades de trânsito. A ação foi registrada no início da noite deste sábado (22), durante fiscalização da Operação Carnaval 2020 no KM 60 da BR 367, trecho do município baiano de Porto Seguro.

Os agentes federais patrulhavam a rodovia quando visualizaram o Escort rebocando um veículo sem os requisitos de segurança viária, a ponto de ocasionar um acidente, pois ora transitava pela via de trânsito ora transitava pelo acostamento, pondo em risco à vida dos próprios ocupantes do carro e dos demais usuários da rodovia.

Durante os procedimentos de abordagem, a equipe flagrou diversas irregularidades no veículo. O carro encontrava-se com o para-brisa quebrado, licenciamento vencido desde 2014, pneus dianteiro e traseiro desgastados, estava com o sistema de iluminação comprometido como faróis queimados, luz indicadora e de posição inexistente. Além disso, o condutor não possuía habilitação (CNH).

Diante das infrações de trânsito apresentadas, os PRFs emitiram as notificações previstas nos incisos V, IX, e XVIII, do art. 230 e mais o inciso I, do art. 162 todos amparados na Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quais sejam: IX XVIII V 162 I

Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado;

Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório;

Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança;

Dirigir veículo sem possuir CNH.

Diante do cenário apresentado o veículo foi removido ao pátio da PRF. Entre as multas já cadastradas no sistema e as aplicadas na abordagem de hoje, os débitos para o veículo somam-se quase 1.500 reais.

A PRF alerta que reforçou o policiamento na região, inclusive com policiais oriundos de outros estados. Os agentes federais ficam estrategicamente concentrados em trechos das rodovias sob circunscrição da Delegacia de Eunápolis, realizando o patrulhamento preventivo e o policiamento ostensivo, para coibir condutores agindo com imprudência, falta de cuidado e desrespeito às Leis de Trânsito, com foco principal de garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais da região. Só ontem (sexta-feira) 74 veículos foram tirados de circulação das estradas federais da Bahia por apresentarem irregularidades na documentação, estado de conservação e ausência equipamentos obrigatório. PRF Neila Cardoso – Chefe de Delegacia.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.