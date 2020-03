PORTO realiza fiscalização para conter a propagação do Covid-19

As polícias Militar, CAEMA e Policia Rodoviária Federal, iniciaram na manhã desta sexta-feira (20), a fiscalização para proibir a entrada e saída ônibus intermunicipal, em Porto Seguro. A ação ocorre em atendimento ao decreto estadual, com objetivo de impedir a propagação do coronavírus (Covid-19), na cidade.

Com isso, o tráfego de ônibus intermunicipais e estaduais estão suspensos, pelos próximos dez dias. A blitz acontece na BR-367, no antigo posto da PRF. Estão sendo feitas abordagens de vans e ônibus de excursões vindos principalmente de cidades onde existem casos do vírus. Os motoristas são orientados a retornar para a cidade de origem.

Porto Seguro registrou, até o momento, 04 casos de pacientes contaminados pelo coronavírus.

O descumprimento do decreto pode levar à apreensão do veículo.

INTERRUPÇÃO – No início da tarde, a Prefeita Cláudia Oliveira sancionou o decreto nº 10.684/20 – que dispõe de Situação de Emergência na Saúde e Assistência Social no município Por conta disso, ficam suspensos pelo prazo de 15 dias, a partir deste sábado (21), o funcionamento de estabelecimentos comerciais, exceto serviços essenciais. A fiscalização das ruas e estabelecimentos serão realizadas pela Polícia Militar e Guarda Municipal e é passível de multa.

