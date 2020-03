PORTO | Representante comercial é detido com mandado de prisão em aberto por furto qualificado

Os agentes federais também verificaram que o condutor não possuía carteira de habilitação, infração gravíssima com multa de 880,41.

Um homem foi detido, na noite deste domingo (15), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele possuía mandado de prisão em aberto pelo cometimento do crime de furto qualificado.

Policiais fiscalizavam no Km 24 da BR 367, em Porto Seguro (BA), quando abordaram uma motoneta HONDA/Biz 100, com 01 ocupante.

Foram solicitados os documentos do veículo e do condutor. Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que o homem de 30 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo crime de furto qualificado, delito previsto no § 4º do art. 155 do Código Penal Brasileiro. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Porto Seguro, com validade até 13/03/2030.

Além disso, o condutor não possuía habilitação. Diante da irregularidade, a equipe emitiu a notificação prevista no inciso I, do art. 162 (Dirigir veículo sem possuir CNH) do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor que trabalho no ramo de cosméticos, sendo este encaminhado à autoridade competente para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

A PRF alerta que reforçou o policiamento na região, inclusive com policiais recém-chegados de outros estados. Os agentes federais ficam estrategicamente concentrados em trechos das rodovias sob circunscrição da Delegacia de Eunápolis, realizando o patrulhamento preventivo e o policiamento ostensivo, para coibir condutores agindo com imprudência, falta de cuidado e desrespeito às Leis de Trânsito, com foco principal de garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais da região.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

