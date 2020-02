PORTO | Secretaria de Saúde descarta caso suspeito de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Porto Seguro informou nesta quinta-feira (06) que descartou o caso suspeito de coronavírus em uma turista estrangeira, internada desde quarta-feira (05), no Hospital Luís Eduardo Magalhães.

Segundo a secretaria, o resultado do exame da orofaringe da mulher de 26 anos confirmou o diagnóstico de Influenza A, subtipo H1N1.

A mulher deu entrada no hospital por volta das 10h de quarta-feira (05), encaminhada pelo Samu. O quadro era compatível com síndrome gripal.

O início dos sintomas ocorreu em 03 de fevereiro, dia em que a turista chegou a Porto Seguro, proveniente da Alemanha.

PREVENÇÃO – Os indivíduos com quadro suspeito de influenza podem apresentar febre de inicio súbito, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: cefaléia, mialgia ou artralgia e desconforto respiratório, sintomas semelhantes à uma gripe comum.

Como qualquer gripe pode evoluir para sinusite ou até para um quadro pulmonar. A transmissão é diretamente de pessoa a pessoa, por meio das secreções do nariz e da boca expelidas pelo doente ao tossir, respirar ou falar.

Como medidas de prevenção e controle, a orientação do Ministério da Saúde é: lavar as mãos frequentemente com água e sabão e usar álcool em gel; evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; evitar contatos próximos com pessoas doentes; cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar com lenço de papel e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Por | Radar64