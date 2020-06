Porto Seguro autoriza abertura de hotéis e libera praias em julho

Porto Seguro vai voltar a receber turistas a partir de 15 de julho deste ano, quando a prefeitura permitirá a reabertura de bares, restaurantes e hotéis. Os turistas também poderão fazer passeios nos atrativos turísticos e o acesso às praias será liberado.

Conforme o decreto 10.867, assinado na tarde da última terça-feira (23), pela prefeita Cláudia Oliveira, os hotéis e restaurantes vão funcionar com 50% da capacidade. Em agosto essa taxa deve aumentar para 70% e em outubro, a ocupação será de 100%.

Os passeios nos pontos turísticos estão liberados com grupos de no máximo 20 turistas.

A reabertura do turismo segue a vários protocolos do Ministério da Saúde e do Governo da Bahia. Diversas regras deverão ser seguidas, respeitando o limite e o distanciamento entre pessoas, uso de máscara e também diretrizes de higiene como a disponibilização do álcool em gel.

O turismo em Porto Seguro está totalmente paralisado desde o dia 19 de março deste ano, quando teve início a pandemia do novo coronavírus. A rede hoteleira, composta por aproximadamente 50 mil leitos, é a principal geradora de empregos formais.

Segundo a prefeita Cláudia, o decreto se baseia na necessidade de preservar o emprego, a renda e a economia da cidade, que é baseada no turismo.

Até o momento, Porto Seguro registrou cinco mortes e 449 casos de coronavírus.

