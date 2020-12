PORTO SEGURO | Bombeiros combatem incêndio em hamburgueria

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu uma ocorrência de incêndio por volta das 4h15 madrugada desta segunda-feira (30/11), em uma hamburgueria no centro de Porto Seguro.

Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com as chamas e a fumaça que saíam do comércio, na Avenida dos Navegantes. O local estava fechado. Para conter o fogo, os bombeiros realizaram uma entrada forçada.

Os danos não ficaram restritos apenas à parte interna do imóvel. O fogo também atingiu a fachada de uma sorveteria ao lado. Ninguém ficou ferido. Depois de 40 minutos, os bombeiros conseguiram controlar as chamas e resfriaram o local. Eles também analisaram a estrutura do prédio.

As causas do incêndio poderão ser determinadas por uma perícia.

