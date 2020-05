PORTO SEGURO | Cabana de praia pega fogo na Orla Norte da cidade

Uma cabana de praia localizada na região da Ponta Grande, Orla Norte de Porto Seguro, pegou fogo por volta das 9h desta quarta-feira (06).

O incêndio provocou uma grande névoa de fumaça, que pode ser vista de vários pontos da cidade.

Uma equipe do 6º Grupamento de Bombeiro Militar se deslocou ao local para apagar as chamas.

Ainda não há informação sobre a causa do incêndio e se alguém ficou ferido.

Um decreto municipal proíbe o funcionamento de todas as cabanas de praia para conter o avanço do coronavírus.

