PORTO SEGURO | Cabo da PM é morto ao chegar em casa com a namorada; Polícia prende um dos suspeitos

Bandidos armados mataram um policial militar, na noite deste domingo (13), na cidade de Porto Seguro.

O cabo Clodoaldo Mendes Santos Júnior, 40 anos, chegava à sua casa, no bairro Vila Parracho, acompanhado da namorada, quando foi surpreendido pelos assassinos.

A mulher, que não ficou ferida, gravou um áudio e postou em um grupo de WhatsApp, pedindo socorro.

“Gente, eu peço ajuda a vocês. Eu ia chegando da rua com Clodoaldo… seis caras atiraram nele. Pelo amor de Deus, me ajuda”, afirma ela.

O policial morreu ao dar entrada no Hospital Luís Eduardo Magalhães. Ele foi atingido por diversos tiros na cabeça. Testemunhas relatam que os bandidos teriam fugido em uma picape Toro, cor vermelha.

Natural de Ilhéus, o cabo era lotado no 8º Batalhão de Polícia Militar, em Porto Seguro, mas atuava no município vizinho de Santa Cruz Cabrália.

Um dos suspeitos de ter participado do assassinato de um cabo da Polícia Militar, em Porto Seguro, já está preso na delegacia da cidade. Outros dois estão internados no Hospital Luís Eduardo Magalhães.

Conforme informação, os três homens deram entrada na unidade de saúde domingo (13) à noite, pouco tempo depois da morte do PM. Eles apresentavam ferimentos provocados por arma de fogo.

Segundo a polícia, o policial reagiu à abordagem e chegou a trocar tiros com os seus assassinos.

Reconhecido por testemunhas, Diego Alcântara Lopes, 28 anos, recebeu alta na mesma noite e foi transferido para a carceragem da Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e roubo majorado (por concurso de pessoa e emprego de arma de fogo).

O delegado Moisés Damasceno, coordenador da 23ª Coorpin, informou que o crime foi uma emboscada. “Os bandidos sabiam a hora que o policial chegaria a sua casa”, afirmou. Ainda segundo Moisés, os dois homens internados no hospital estão sendo investigados. “O Diego também portava o celular roubado da mulher do policial durante o crime. Os outros dois estão sendo investigados, porque deram entrada no hospital junto com o Diego”.

Fonte | Radar64