PORTO SEGURO | Morador em situação de rua baleado em calçada no centro

O morador em situação de rua Marcos Antônio Couto de Oliveira, 28 anos, foi atingido por um tiro, na madrugada do último sábado (16), no centro de Porto Seguro.

Com um ferimento na perna, ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para o pronto socorro do Hospital Luís Eduardo Magalhães.

Marcos Antônio afirmou para a polícia que estava deitado na calçada de uma

farmácia na Avenida 22 de Abril e que não viu quem atirou, muito menos por qual motivo.

A polícia rondou o local onde ocorreu o crime, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.

Por | Radar64