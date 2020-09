PORTO SEGURO | Motorista de lotação morre após ser espancado e baleado

Um motorista de transporte alternativo morreu no Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, no início da madrugada desta terça-feira (29/09), poucas horas depois de ter sido espancado e atingido por tiros.

Os bandidos ainda tentaram impedir a fuga do homem, atirando em direção ao carro. Os disparos rasgaram um dos pneus do veículo.

Conforme as informações, a vítima de 30 anos conseguiu dirigir até a casa de um familiar, onde pediu socorro. Havia sinais de tortura e perfurações de arma de fogo.O homicídio pode ter sido cometido por pelo menos três criminosos. O crime ocorreu já perto da casa da vítima, na região do bairro Mirante Caravelas.O motorista chegou a ser levado até à unidade de saúde, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.A investigação será aprofundada em um inquérito que será instaurado. O corpo foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal, em Eunápolis. O carro também será periciado.

Por | Radar64