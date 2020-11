PORTO SEGURO | Treinador de escolinha de futebol é acusado de estuprar alunos

Um homem de 30 anos, professor de uma escolinha de futebol em Trancoso, distrito de Porto Seguro, foi preso nesta sexta-feira (20).

Wanderson de Souza Vieira é acusado de estuprar, ao menos, cinco alunos com idade entre nove e 14 anos.

As investigações tiveram início depois que o instrutor perdeu o celular. Uma pessoa que encontrou o aparelho viu diversos vídeos e áudios mostrando os abusos e o denunciou à polícia.

“Ouvimos alguns menores, que relataram abusos sexuais em troca de presentes, mediante ameaças. Já temos cinco depoimentos, com detalhes de crimes sexuais graves, praticados por ele. E, com base em depoimentos e em algumas fotografias que colhemos, pedimos a prisão temporária dele”, declarou o delegado Valfredo Neto.

Nesta quinta-feira, os policiais foram até a casa do acusado, para cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela justiça. No local, foram apreendidos celulares, pendrives, CDs e fotografias de alunos. Todo o material vai ser encaminhado para perícia.

Segundo o delegado, na semana passada o professor prestou depoimento e negou as acusações. A partir de então, as crianças e adolescentes se encorajaram a fazer as denúncias.

Conforme a polícia, Wanderson pode responder por crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menores, favorecimento à prostituição de menores, divulgação de imagens pornográficas envolvendo menores, dentre outros crimes.O delegado diz ainda que outras pessoas que tiverem denúncia contra o treinador devem procurar a delegacia.

Por | Radar 64