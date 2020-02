PORTO | Sucuri de 7 metros e 110 kg é resgatada por bombeiros e CIPPA

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA) resgataram uma cobra da espécie sucuri, com sete metros de comprimento e cerca de 110 kg na cidade de Porto Seguro.

O resgate foi feito no final da noite de terça-feira (18). A serpente foi encontrada próxima a uma represa frequentada por banhistas, no Loteamento Jardins do Porto.

O animal precisou ser carregado por nove homens. A cobra foi levada para o Centro de Triagem de Animais (Cetas), onde será examinada por profissionais, e será devolvida ao seu habitat natural.