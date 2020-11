POSTO DA MATA | Mulher mata criança, por ser rejeitada

Um caso monstruoso chocou a comunidade do distrito de Posto da Mata, município pertencente a Nova Viçosa, onde uma mulher de 41 anos matou seu próprio sobrinho afogado.

Moradores teria chamado as autoridades policiais e equipe do SAMU 192, que tentou reanimar o bebê de apenas um mês de vida, nas primeiras horas do sábado (28).

Em depoimento a polícia o pai da criança relatou que a mulher teria realizado investigadas para um relacionamento, no entanto, ao ser rejeitada, adentrou o imóvel que era ocupado pelo bebê e teria lhe colocado dentre de uma caixa d’água.

Os pais estariam em frente ao imóvel numa comemoração enquanto a criança dormia.

Os socorristas tentaram reanimar o bebê, mas sem êxito, registrando assim o óbito.

Testemunhas e a acusada foram encaminhados para a sede da 8ª COORPIN no município de Teixeira de Freitas, onde depoimentos foram proferidos.

A acusada ficou presa pelo crime de homicídio de uma criança indefesa, mas por pouco não foi linchada, quando tentava escarpar do local do crime.

O inquérito deverá seguir acompanhado pela polícia civil de Nova Viçosa. Sendo posteriormente remetido para a justiça.