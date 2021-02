POSTO DA MATA | Uma pessoa morre e cinco ficam feridas em grave acidente na região

Na manhã desta sexta-feira (05), a polícia registrou um grave acidente de trânsito na região que deixou o saldo de um morto e cinco feridos.

O acidente ocorreu entre dois veículos de passeio em um trecho da rodovia BR-418, no KM 86, próximo ao Trevo de Posto da Mata.

Conforme informações,os veículos colidiram frontalmente e com o forte impacto da colisão um deles chegou a sair da rodovia e um dos passageiros veio a óbito no local. As outras vítimas que ainda não tiveram os nomes divulgados pela polícia foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde mais próximas para atendimento médico.

O corpo de Lourival Ferreira (64 anos), natural do município de Caravelas foi removido pelo servidor Anderson Barbosa para o IML do município de Teixeira de Freitas, onde passará por exames de medicina legal e posteriormente será liberado os familiares para velório e sepultamento.

Agentes da PRF estiveram no local registrando a ocorrência e trabalhando na remoção dos veículos da via com o auxílio de uma empresa de guincho da região. As causas do acidente seguem sendo investigadas pela polícia.