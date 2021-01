PRADO | Acidente deixa mulher ferida

Um acidente envolvendo dois veículos na rodovia entre os municípios de Itamaraju e Prado no final da tarde de sexta-feira (15), deixou uma profissional de saúde gravemente ferida.

O veículo ocupado pela profissional do setor de saúde, após colidir frontalmente na BA-489, caiu as margens da via e tombou ficando com as rodas para cima.

Populares prestaram os primeiros socorros a vítima que foi transferida para o hospital municipal de Itamaraju, por uma unidade do SAMU 192 da cidade de Prado.

Com ferimentos em membros a vítima passou por exames clínicos e permaneceu em observação.

Os veículos ficaram destruídos e a Polícia Militar do município de Prado, orientou na remoção da via.