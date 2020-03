PRADO | Acidente próximo ao distrito de Corumbau deixa uma pessoa ferida

Profissionais do SAMU 192 do município de Itamaraju foram acionados no início da tarde desta quarta-feira (25), para atender uma vítima de acidente de automobilístico. O acidente ocorreu envolvendo duas motocicletas na estrada do distrito de Corumbau, área pertencente ao município de Prado.

Os primeiros atendimentos foram prestados ao ferido ainda no local, onde posteriormente foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itamaraju.

O condutor da motocicleta que ficou ferido, tentou desviar de outra moto que seguia em sentido contrário, mas inevitável acabou caindo numa vala as margens da estrada.

Paulo Santos da Silva (46 anos), recebeu atendimento e apresentava possível fratura em tornozelo.

A vítima permanece internada em observação e passará por novos exames clínicos para avaliar o seu quadro de saúde.