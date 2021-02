PRADO | Carro pega fogo após acidente na rodovia BA-489

Um carro pegou fogo após um acidente de trânsito ocorrido neste domingo (07), na rodovia BA-489 que liga os municípios de Prado a Itamaraju.

De acordo com informações, o condutor seguia pela rodovia quando teria perdido o controle da direção numa curva em um trecho próximo ao Aeroporto de Prado. O veículo teria saído da via e adentrado em um matagal ás margens da pista. Logo após o ocorrido o veículo apresentou princípio de incêndio.

Transeuntes que passavam pelo local ainda tentaram conter o fogo, mas as chamas consumiram o veículo rapidamente. Ainda conforme informações passadas a polícia o condutor foi visto deixando o local e não apresentava sinais de ferimentos.

A polícia foi comunicada e deve investigar as causas do acidente que pode ter sido provocado por alguma falha mecânica, como também identificar o proprietário do veículo.

As imagens foram enviadas por um internauta do Portal Itamaraju Notícias que passava pelo local.