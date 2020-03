PRADO | Confirmado segundo caso de Coronavírus

O município de Prado registrou um segundo caso do Coronavírus (COVID-19) neste sábado (21), numa pessoa de 33 anos e aumenta a preocupação das autoridades em saúde.

O primeiro caso foi de um homem com 42 anos, que teve passagem por Milão e Londres, ao apresentar os sintomas passou por testes antes mesmo do isolamento.

Em nota a prefeitura afirma que a pessoa estava em isolamento desde 13 de março de 2020, data anterior a confirmação do primeiro caso.

Na Bahia foram registrados 1311 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo Coronavírus, no entanto, confirmou 42 casos de pessoas infectadas com o COVID-19. Porém outros casos aguardam análise laboratorial.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 1.128 casos confirmados. O balanço ainda apresenta 18 mortes.