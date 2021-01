PRADO | Corpo é encontrado com vários tiros na cabeça

O corpo de um homem foi localizado nas primeiras horas desde domingo (31), nas proximidades de uma construção abandonada no bairro Basevi na cidade de Prado.

A vítima idenfificado como Rodrigo de Jesus Olímpio (25 anos), foi executado com diversos disparos de arma de fogo, sendo alvejado pelo menos 5 vezes na cabeça.

Populares notificaram as autoridades e unidades da Polícia Militar, destinaram até o local do assassinado, sendo efetuado o isolamento do cenário do crime. Notificações foram efetuadas para a equipe da Polícia Civil.

Um levantamento cadaverido foi autorizado e o corpo removido pelo servidor Anderson Barbosa, que transferiu para o IML de Itamaraju.

Um inquérito foi instaurado para apurar a motivação e autoria do assassinato.