PRADO | Distrito sofre com temporal que trouxe alagamentos e destruição

O temporal que chegou ao distrito de Cumuruxatiba no município de Prado surpreendeu moradores, criando uma serie de problemas e prejuízos, na manhã desta quinta-feira (09), véspera do feriado de Sexta-feira Santa.

A chuva provocou alagamentos e deixou moradores assustados, com obstruções devido à destruição de uma ponte no trecho urbano do distrito.

O caso é preocupante, pois a previsão é novamente de chuva para os próximos dias, o distrito praiano foi fortemente afetado pela chuva.

As autoridades deverão tomar providências e iniciar recuperações nas próximas horas, os moradores também devem contabilizar os prejuízos, mas é recomendável abandonar imóveis em áreas de riscos.