PRADO | Dois são mortos em ação policial

Dois suspeitos foram mortos durante uma ação da Polícia Militar de Prado, nesta segunda-feira (04).

As informações preliminares dão conta que os militares recebram uma denúncia que uma pessoa estaria sendo mantida como refém em um imóvel vizinho de um ponto comercial da cidade. Prontamente guarnições destinaram até o local para verificação, no entanto, os suspeitos opuseram à ação policial e disparos foram efetuados. Durante a ação dois suspeitos ficaram feridos e acabaram não resistindo e vindo a óbito no local.

Seguindo os procedimentos a Polícia Civil foi informada sobre a ação e o levantamento cadavérico autorizado.

Os corpos deverão ser transferidos para o IML de Itamaraju, onde passarão exames periciais e posteriormente serão liberados aos familiares. Informações ainda dão conta que os dois suspeitos são naturais do município de Itamaraju.

A polícia militar deverá instaurar um inquérito para apurar a morte decorrente da oposição à Intervenção policial, que será encaminhado ao Ministério Público.