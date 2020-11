PRADO | Dupla morre em tiroteio na zona rural do município

No final da noite desta terça-feira (10), a Policia Militar e Civil registraram um duplo homicídio, na zona rural do município de Prado. O crime foi registrado as margens da BA 001, KM 02, nas proximidades de um sítio da localidade.

As autoridades receberam as primeiras informações e destinaram viaturas para o local onde confirmaram o fato. Duas pessoas estavam caídas próximo a uma cerca de arame e uma delas identificada por Cristie Souza de Jesus (22 anos), estava em óbito e outra vítima ainda sem identificação estava gravemente ferida. A segunda vítima foi socorrida por uma Unidade do SAMU 192, onde chegou a dá entrada na UPA de Prado mais veio a óbito no leito hospitalar.

Ainda de acordo com informações, no local a polícia encontrou uma motocicleta que possivelmente era de uma das vítimas. O veículo foi retirado do local sendo encaminhada e apresentada na Delegacia do Prado.

Investigadores da Policia Civil e o agente público Anderson Barbosa realizaram a remoção dos corpos para o IML de Itamaraju, onde aguardam a indentificação da segunda vítima por parte de familiares.

As autoridades policiais abriram um inquérito para investigar a autoria e motivação do crime.