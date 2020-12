PRADO | Homem é encontrado morto em Cumuruxatiba

A violência urbana voltou a registrar casos de homicídio na região, desta vez um jovem foi executado no distrito pradense na tarde desta quarta-feira (16), na região litorânea do distrito de Cumuruxatiba.

De acordo com informações da polícia o corpo de um homem ainda sem identificação formal foi localizado com diversas perfurações de arma de fogo. Moradores localizaram o corpo em meio a um matagal próximo a praia após ouvirem cerca de 13 disparos e notificaram as autoridades policiais.

Um levantamento foi autorizado pela polícia civil e o corpo foi encaminhado para o IML de Itamaraju.

Um inquérito deverá ser aberto para indentificar a motivação e autoria do crime. A polícia segue investigando o caso.