PRADO | Homem é morto a golpes de pedrada

Moradores do município de Prado, encontraram o corpo de um homem num terreno assassinado com golpes de pedrada, na manhã deste domingo (20).

O corpo estava nos fundos de um imóvel na Rua Manoel F. Mota, no bairro Portelinha.

A vítima identificada como Diene Oliveira Gomes (43 anos), estava com a face desfigurada devido aos inúmeros golpes de pedradas.

Os moradores notificaram as autoridades policiais que destinaram até o local e mantiveram o isolamento do cenário do homicídio.

Seguindo os protocolos a polícia civil foi informada e um levantamento cadavérico autorizado. Algumas das pedras próximas do corpo foram coletas para serem periciadas (nas busca de vestígios).

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal do município de Itamaraju. Exames de necropsia serão realizados antes mesmo da liberação do corpo.

Um inquérito deverá apurar a motivação e autoria do homicídio.