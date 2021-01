Prado: Índios aldeados são vacinados contra a Covid-19

A Prefeitura de Prado, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou a vacinação volante dos índios com mais de 18 anos das aldeias do município e demais públicos-alvo desta primeira fase de vacinação contra o coronavírus.

Dezenas de índios da aldeia Tibá, que fica localizada no Distrito de Cumuruxatiba, já aguardavam para receber a dose quando a vacina chegou. O primeiro a ser vacinado foi o cacique Zé Fragoso.

“Estamos muito felizes por estar recebendo a vacina na nossa aldeia, porque o nosso povo terá mais saúde e vai correr menos riscos”, destacou o cacique.

A Secretaria de Saúde do Município de Prado, vem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, além dos indígenas aldeados com mais de 18 anos e dos idosos assistidos por instituições de longa permanência, os profissionais da linha de frente no combate à Covid-19, também estão recebendo a dose nesta primeira etapa.

Por ASCOM