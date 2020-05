PRADO | Índios assustados com coronavírus, voltam a bloquear estradas de distritos

Um grupo de indígenas voltou a realizar bloqueio da principal via de acesso aos distritos de Guarani e Corumbau.

A iniciativa buscar conscientizar turistas e moradores de cidades circunvizinhas ao município de Prado, numa tentativa de conter o avanço do coronavírus na região.

O bloqueio foi realizado na altura do KM 40 da estrada na região conhecida como Jarde até o acesso da agrovila, participaram do ato os indígenas das aldeias Mucujê, além de lideranças do distrito de Corumbau.

O bloqueio iniciou nesta terça-feira (12). Em poder de cordas, faixas e madeira, foi possível obstruir o trânsito de veículos.

Os indígenas estão receosos com a pandemia do Coronavírus (COVID-19), além dos casos crescentes em varias cidades presentes na região.

Os organizadores do bloqueio detalharam sobre a preocupação da comunidade local, referente ao risco de contaminação com o vírus, no entanto, acreditam que a conscientização é a melhor medida neste momento de pandemia.