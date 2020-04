PRADO | Índios bloqueiam estrada de distrito, assustados com Coronavírus

A comunidade indígena do município de Prado decidiu bloquear a estrada vicinal entre os distritos de Guarani e Corumbau, na tentativa de conscientizar turistas e moradores de cidades circunvizinhas.

O bloqueio foi realizado na altura do KM 40 da estrada na região conhecida como Jarde nas proximidades do povoado de Veleiro, participaram do ato os indígenas das aldeias Mucujê e Tawá, além de lideranças do distrito Corumbau.

A ação iniciou nesta terça-feira (07), onde os manifestantes com faixas e correntes conseguiram obstruir o trânsito de veículos, por estarem receosos com a pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Em dialogo com um dos manifestantes, o indígena Mãdy Pataxó, relatou a preocupação da comunidade local, referente ao risco de contaminação com o vírus, no entanto, acreditam que a presença das autoridades policiais seriam de grande necessidade.

Acredita que será necessário intensificar esse distanciamento entre as cidades com pacientes contaminados e o povo indígena.