PRADO | Jovem de Itamaraju morre em grave acidente na BA-489

Na noite deste domingo (06), um grave acidente de trânsito ocorrido por volta das 21:30hs, em um trecho da BA-489, vitimou fatalmente um jovem do município de Itamaraju e deixou outros 3 feridos.

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu nas proximidades de uma granja no KM 20, alguns quilômetros do município de Prado. O veículo que era ocupado por 4 jovens de Itamaraju teria colido contra um poste, com o forte impacto, um dos jovens foi arremessado para fora do carro e acabou não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito na localidade. O jovem identificado por Diego Nunes, chegou a receber atendimento de socorristas do SAMU 192 de Prado, mais não apresentava sinais vitais.

As outras vítimas que ainda não tiveram os nomes divulgados pela polícia receberam atendimento e foram encaminhados para UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde permanecem internados. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

A Polícia Civil de Prado foi comunicada do óbito e deve proceder com o levantamento cadavérico. O corpo será encaminhado ao IML local de Itamaraju nas próximas horas. A polícia deve ouvir as vítimas e investigar as causas do acidente.